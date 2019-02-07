"Ему наплевать на Россию": Лазарева остро раскритиковали за поддержку Украины

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Сергей Лазарев
Сергей Лазарев / Instagram / @lazarevsergey

На днях Россия показала своего представителя на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Им во второй раз стал певец Сергей Лазарев. Однако ему хотят запретить презентовать РФ за поддержку Украины и то, что артист признает Крым украинским.

Об этом заявил российский политик Владимир Жириновский в прямой трансляции из Госдумы. Он обвинил Лазарева в его позиции в отношении Украины.

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Добавим, что в свое время Сергей Лазарев не признавал Крым российским и находился в Киеве во время событий Евромайдана. По словам Жириновского, нужно сменить представителя на Евровидение на того, кто "не будет выступать против России".

Это что за человек? Он будет Россию представлять там? Мы будем категорически против, направим Эрнсту на Первый канал, чтобы подобрали другое! Человека, который не будет выступать против России. Это выступление против нашей внешней политики ... Наплевать ему на нашу страну. Он не наш человек, понимаете, даже по лицу его видно, что он не российский певец и исполнитель,
– заявил одиозный политик.

Выступление Жириновского о Лазареве: смотрите видео

Что интересно, накануне еще один российский депутат Государственной Думы Олег Нилов заявил, что России не следует выдвигать певца Сергея Лазарева на участие в Евровидении-2019.

Несколько лет назад "звездная" биография певца пополнилась страницей, связанной с его принципиальным неприятием политики и государственных интересов России последних лет. В интервью одному из украинских телеканалов Лазарев признался, что Крым для него – это не Россия и что он не разделяет "всей этой эйфории по поводу возвращения Крыма в родную гавань",
– сказал россиянин.

Что известно об участии Сергея Лазарева в "Евровидении" в прошлых годах?

Стоит добавить, что российский артист уже принимал участие в конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One. Тогда же он занял третье место после украинской певицы Джамалы и австралийки Даме Им. Тогда же он получил 491 балл от стран-участниц конкурса.

 

Про вторую попытку Сергея Лазарева в международном конкурсе российские СМИ заговорили еще в середине января 2019 года, но информацию тогда так никто и не подтвердил. Как отмечало российское издание Super, в графике артиста все было расписано до конца апреля, однако в мае у него не было запланировано ни одного концерта.

Когда и где состоится Евровидение-2019?
Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy".

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Теги: Новости России LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2019 Сергей Лазарев
Источник: 24 канал
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