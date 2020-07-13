Украина вновь отличилась на международном кинофестивале. Лента "Вакуум" от режиссера Елизаветы Смит одержала победу Connecting Cottbus. Награда вручается в рамках индустриальной программы кинофестиваля в Карловых Варах.

Об этом авторы проекта сообщили на странице в фейсбук. Из-за пандемии коронавируса церемония награждения не состоялась, а оглашение результатов прошло в онлайн-режиме. По результатам всех этапов кинособытия, фильм "Вакуум" отметили наградой Connecting Cottbus, что входит в рамки фестиваля в Карловых Варах.

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Интересно, что лента Елизаветы Смит была не единственной украинской новинкой, претендовавшей на награду в Карловых Варах. Так, на рассмотрение экспертов было представлено еще три отечественных проека: "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Степное" Марины Вроды и "Утопия" Юрия Речинского. Рассмотрение работ прошло с 6 по 8 июля, а призовой фонд кинособытия составлял 165 тысяч евро.

Что известно о фильме "Вакуум"

В центре сюжета ленты – история молодого археолога Марты. Девушка узнает, что ее отец, который не жаждал общения с ней на протяжении 20 лет, считается пропавшим без вести. И пока полиция расследует дело, Марта решает вернуться в родной город и как можно быстрее продать свою квартиру. Но прошлое и нынешние события кардинально меняют намерения девушки.

Оказывается, отец Марты был расхитителем могил, что отнюдь не нравится главной героине. Однако, улаживая юридические вопросы, она узнает все больше и больше о мужчине, которого даже не знала. И в один момент Марта понимает, что могла бы найти общий язык с пропавшим отцом.

Премьера фильма "Вакуум" запланирована на октябрь 2022 года.

Постер к фильму "Вакуум" / Фото Facebook / @vacuummovie