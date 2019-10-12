Еще больше сексуальности от Анджелины Джоли: актриса снялась для эротической обложки глянца

63 Читати новину українською
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Madame Figaro

Анджелина Джоли не перестает удивлять и радовать своих фанатов. Потрясающие появления на премьерах фильма "Малефисента 2", блестящий вид, несмотря на слухи о болезнях, а также сексуальные съемки для обложек иностранных глянцев.

В начале октября в сети появилось фото Анджелины Джоли, на котором она предстала полностью обнаженной, лежа в ванне. Такая съемка от звезды Голливуда стала настоящим взрывом. Именно поэтому, вероятно, она решила повторить фотосессию, но уже для итальянского глянца Grazia.

Читайте также: Анджелина Джоли полностью разделась для глянца: горячее фото

Звезда "Малефисенты" снялась для октябрьского номера итальянского журнала, однако представители издания не анонсировали их сотрудничество. Они решили опубликовать готовую обложку, покорив сердца поклонников Джоли.

На фото соблазнительная Анджелина Джоли предстала в романтическом образе соблазнительницы. Прическа и макияж актрисы напоминают ее героиню из фильма "Турист". Однако на лицевой странице журнала Grazia Italia актриса предстала обнаженной, прикрывая тело шелковой простыней. Поскольку она смотрела в камеру через плечо, на фото засветилась ее обнаженная до пояса спина. Звезда Голливуда сексуально придерживала одеяло на груди, тем самым добавляя пикантности кадру. Ее взгляд был томно направлен в камеру, так и обольщая фанатов.

На других фото для октябрьского номера Анджелина Джоли предстала в не менее горячем образе – обнаженной и в постели.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли для итальянского глянца / Grazia Italia

Анджеліна Дджолі
Анджелина Джоли для итальянского глянца / Grazia Italia

blog_ava
Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
12 октября
7382
Теги: Эротика LifeStyle Анджелина Джоли
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
12 октября 18:24 День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
Квітослава Туз 399
"Двойник": два Уилла Смита по цене одного
12 октября 14:32 "Двойник": два Уилла Смита по цене одного
Юлія Ліпенцева 224
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
11 октября 19:12 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
1307
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
11 октября 17:26 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 326
Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
11 октября 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
Анастасія Манюхіна 652
Новости
Больше новостей
Залиште відгук