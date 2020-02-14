Еще не буду радоваться: Джамала поделилась реакцией мужа на ее вторую беременность
Известная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала на днях заявила о своей второй беременности. Также она рассказала, как ее муж отреагировал на то, что снова станет отцом.
По словам артистки, ее муж Бекир Сулейманов сначала хотел убедиться у врачей, что его жена беременна. Об этом Джамала рассказала в комментарии телеведущей Соломии Витвицкой для ее канала в телеграме "особенное с Соломией".
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Звездная мамочка рассказала, что не готовила для Бекира сюрприз, а просто показала тест с двумя полосками.
Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он сказал: "Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться",
– поделилась певица реакцией любимого.
Супруги не рассекречивает пол ребенка и когда он появится на свет, однако над именем малыша родители уже размышляют.
Беременная Джамала с сыном и мужем / Instagram / @jamalajaaa