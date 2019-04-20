Еще одно произведение Стивена Кинга будет экранизировано

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Стивен Кинг
Стивен Кинг / studway.com.ua

Еще одно произведение американского писателя и "Короля ужасов" Стивена Кинга будет экранизировано. Им станет рассказ "Стоянка", включенный в сборник "После заката".

Режиссером адаптации будет Алекс Росс Перри, который самостоятельно напишет сценарий к фильму. Об этом сообщили на сайте Variety.

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Пока дата начала съемок и актерский состав неизвестны. К слову, книги Стивена Кинга довольно часто превращаются в фильмы. Лучшими считают: "Кэрри", "Сияние", "Куджо", "Мизери", "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля" и "Оно".

Известно, что рассказ "Стоянка" впервые был опубликован в 2003 году в журнале Esquire. В 2008 рассказ вошел в сборник "После заката".

Напомним, в 2018 году американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа двум студентам режиссуры всего за один доллар.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Книги Кино
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