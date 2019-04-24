Еще откровеннее: Деми Роуз в крошечном купальнике показала пышные формы

24-летняя британская модель Деми Роуз шокировала поклонников в сети фотографиями, на которых она откровенно демонстрирует свою пышную грудь и бедра. Девушка стала звездой Instagram благодаря своим смелым снимкам, которые она не стесняется публично демонстрировать.

Сексуальные фотографии, которые сделаны на фоне бассейна, британка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Деми Роуз позирует в открытом купальнике с леопардовым принтом, который в этом сезоне стал одним из самых популярных. Так, за один день каждый из снимков накопил более 400 тысяч предпочтений в сети и сотни комментариев от армии поклонников модели.



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Похожий купальник надевала самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер для фотосессии со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом.