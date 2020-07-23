Украинская певица Оля Цибульская активно развивает свой блог и активно делится с поклонниками важными событиями своей жизни. Так, недавно знаменитость поблагодарила всех 800 тысяч подписчиков, а теперь решила поделиться фотографией, которая помогла ей покорить телевидение.

Соответствующее сообщение появилось на личной странице певицы в инстаграме. Каждый из нас имеет мечту, кто-то активно движется к ее осуществлению, а кто-то боится сделать и шаг. Исполнительница опубликовала щемящее сообщение, в котором отметила, что пока у вас есть вера в себя – вы можете достичь всего.

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По словам Оли Цыбульской, она делала порядок в шкафу перед приходом стилиста, случайно нашла архивное фото и расчувствовалась.

На фотографии артистка позирует в розовом коротком платье, колготках в сеточку и розовых сапогах. Макияж, очевидно, девушка делала себе сама. На веки будущая звезда нанесла светло-голубые тени, мейкап на лице дополнили массивные черные стрелки, а губы Цибульская накрасила прозрачным блеском.

Платье девушка купила на Привокзальном рынке, ультрамодные колготки в сеточку – на базаре, а розовые сапоги – за последние деньги на Троещине.

Что самое интересное, позировала девушка на фоне ковра и все же прошла кастинг, получив заветное место на телевидении. Певица отметила, что если бы не было этого фото – она ​​бы не попала на телевидение.

"Это мой первый киевский сценический костюм. Тогда эта "съемка" была решающей в моей карьере. Я посылала ее в агентство, которое искало новые лица для телешоу в Будапеште. У меня было ровно 36 шансов – столько, сколько кадров на пленке фотоаппарата. А вот права на ошибку не было, потому что не было фотошопа. Ни ретуши, ни фильтров, ни пресетов (звучит как фильм ужасов). Только я, моя вера в себя и ковер", – отметила Оля Цибульская.

После успешного прохождения кастинга Оля Цибульская сама вела прямые эфиры на одном из местных телеканалов в Будапеште.

Поклонников очень тронула история звезды, поэтому фоловеры "засыпали" артистку приятными словами.

"Фото реально крутое. Без пафоса и лишней мишуры. Мы все были обычными девочками", "Оля, с годами ты становишься только прекраснее", "Вера – это важно, а вы – красавица", "Вы – бомба, люблю вас, Оля", – писали подписчики под фотографией.