В нелегкое время пандемии коронавируса многие хотят спустить пар и отвлечься на веселые и оригинальные вещи. К примеру, в сети приобретает популярность тренд, который заключается в том, чтобы публиковать фотографии своих домашних любимцев в стиле журнала Vogue. Для этого даже придумали похожее название Dogue, и оно не может не радовать.

Новый тренд захватил социальную сеть Инстаграм. Если несколькими неделями ранее все известные блогеры публиковали гламурные "рамки" в Instagram-Stories и просто в профилях с названиями журналов Vogue, Elle и другими (#VogueChallenge), то сейчас такой тренд "примеряют" на своих собаках. В проект Dogue фотографии "самых верных" размещают на титульную обложку журнала, где есть надпись, стилизованная под Vogue, а также различные подписи с названиями "интервью". Об этом сообщают в Bored Panda.

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Все снимки можно увидеть, введя в Инстаграме хэштег #DogueChallenge.

"Я думаю, в такие времена, как сейчас, люди любят делать веселые странные вещи, чтобы хоть немного спустить пар", – убежден один из создателей #DogueChallenge.

Если бы собаки были звездами журнала Dogue: смотрите подборку фото

Кроме этого, есть даже аккаунт DogueIG, где пара из Польши размещает и создает оригинальные "обложки". По их словам, они хотели показать, насколько уникальными бывают собаки, поэтому им очень нравится создавать из обычных фотографий животных обложки для глянца. С некоторыми героями Dogue даже есть "интервью", где собаки самых разных пород рассказывают, что они любят есть, где живут, кем бы они стали, если бы были людьми и многое другое.