Если бы украинские актеры снимались в "Игре престолов": необычное перевоплощение

14 апреля 2019 года состоится премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов". И пока поклонники затаили дыхание в ожидании первого эпизода, журналисты LifeStyle 24 предлагают посмотреть забавную фотоподборку, как украинские актеры сыграли бы главные роли в саге.

"Игра престолов" стал одним из самых рейтинговых сериалов современности, каждую серию которого ждут миллионы поклонников во всем мире. Сейчас к выходу готовится первая долгожданная серия 8 сезона саги. И даже после нескольких тизеров киноманы до сих пор не могут предсказать финал "Игры престолов".

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Перед долгожданной премьерой журналисты LifeStyle 24 пофантазировали, как бы выглядели украинские звезды театра и кино в образах главных героев "Игры престолов". Среди отечественных актеров, которые могли бы заменить голливудских звезд – Ольга Сумская, Виктор Андриенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Владимир Горянский, Руслана Писанка, Остап Ступка и другие.



Правда, Ольга Сумская была бы идеальной Дайнерис, а Виктор Андриенко — Джорахом Мормонтом?



Украинский Джон Сноу и его напарник Семвел Тарли (Богдан Бенюк и Дмитрий Линартович)



Владимир Горянский, Руслана Писанка и Остап Ступка в роли Семвела Тарли, Лилли и ее ребенка



Узнаете актеров? Богдан Бенюк и Наталья Бузько в роли Роберта Баратеона и Серсеи Ланнистер

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Алексей Богданович и Ирма Витовская в образе Тириона Ланнистера и Санси Старк

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.