Если Instagram существовал бы во время Второй мировой:проницательный проект об истории Холокоста

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Кадр из Instagram-сериала Eva.stories
Кадр из Instagram-сериала Eva.stories / Screenshot

В Instagram появился аккаунт, который в Stories рассказывает о событиях Второй мировой войны сквозь призму одного человека – 13-летней Евы Хейман.

Сериал основан на реальных событиях. Девочка в 1944 году погибла в Освенциме. Сценарий писали, опираясь на ее дневник. В нем Ева подробно описала свою жизнь нескольких военных месяцев. После войны дневник нашла мама. Впоследствии его издали книгой, передает Inspired.

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Чтобы заинтересовать молодое поколение историей и объяснить, почему об ужасах Холокоста вспоминают до сих пор, авторы проекта – предприниматель Мати Кохави и его дочь Майя – решились на формат Instagram-сериала.


Кадры из Eva.stories

Страницу создали 1 мая. Хроники Холокоста состоят из 70 Stories. Сериал начинается с кадров обычной жизни подростка в Венгрии. Однако беззаботность обрывается с вторжением нацистов. Семью Евы поселяют в гетто, а затем перевозят в концлагерь Аушвиц. Все события девочка фиксирует на камеру.


Кадры из Eva.stories

Сериал три недели снимали во Львове. К его созданию задействовали 400 человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva (@eva.stories)

 

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Теги: Instagram LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Кино История
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