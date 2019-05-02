Если Instagram существовал бы во время Второй мировой:проницательный проект об истории Холокоста

В Instagram появился аккаунт, который в Stories рассказывает о событиях Второй мировой войны сквозь призму одного человека – 13-летней Евы Хейман.

Сериал основан на реальных событиях. Девочка в 1944 году погибла в Освенциме. Сценарий писали, опираясь на ее дневник. В нем Ева подробно описала свою жизнь нескольких военных месяцев. После войны дневник нашла мама. Впоследствии его издали книгой, передает Inspired.

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Чтобы заинтересовать молодое поколение историей и объяснить, почему об ужасах Холокоста вспоминают до сих пор, авторы проекта – предприниматель Мати Кохави и его дочь Майя – решились на формат Instagram-сериала.



Кадры из Eva.stories

Страницу создали 1 мая. Хроники Холокоста состоят из 70 Stories. Сериал начинается с кадров обычной жизни подростка в Венгрии. Однако беззаботность обрывается с вторжением нацистов. Семью Евы поселяют в гетто, а затем перевозят в концлагерь Аушвиц. Все события девочка фиксирует на камеру.



Кадры из Eva.stories

Сериал три недели снимали во Львове. К его созданию задействовали 400 человек.