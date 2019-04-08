Если мое имя делает рейтинг – окей, – Тина Кароль прокомментировала слухи о ревности к Балану

Слухи о возможной симпатии между новым тренером "Голоса страны 9" и неоднократной победительницей Тиной Кароль взбудоражили сеть с первого выпуска. А после прихода на проект Катерины Бегу, которая попала в команду Дана Балана, поклонники заговорили о ревности Тины к коллеге и его подопечной.

Первый прямой эфир "Голоса страны 9" состоялся накануне, 7 апреля. У каждого тренера осталось четверо участников, которые имели возможность представить свои выступления вживую перед миллионами зрителей. В четвертьфинал прошла девушка, которая на слепые прослушивания пришла с песней Дана Балана, а позже записала с ним клип. После ее появления поклонники молдавского певца заговорили о возможном романе между ним и Екатериной Бегу несмотря на то, что сначала было трудно не заметить симпатию к Тине Кароль.

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Перед выходом на сцену каждый участник представлял свою видеовизитку. В своем обращении к зрителям Екатерина Бегу заговорила о ревности, которую замечает от Тины Кароль, когда Дан Балан выходит к ней на сцену и обнимает ее. Также она отметила, что больше всего ее пугает то, что из-за ревности звездная судья может не вполне честно оценивать ее как вокалистку. После выступления Екатерины Тина Кароль не смогла остаться в стороне ее монолога и прокомментировала слова участницы "Голоса страны 9".

Катя! Ты прекрасна вокалистка, как тогда, так и сейчас говорю. Она реально достойна финала... И этот сценарий, который пишут, то, что ты говоришь в кадре, на счет того, что я могу ревновать. Ну что это за глупости, люди? Если мое имя делает вам рейтинг – окей. Я на самом деле хочу сказать, что вы, возможно, красивая пара,

– с улыбкой сказала Тина Кароль.

Смотреть выступление Екатерины Бегу и комментарии звездных судей: видео