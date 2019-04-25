Если не было бы телефонов: интересный фотопроект, с которого "стерли" все гаджеты

Американский фотограф Эрик Пикерсджил сделал масштабный фотопроект-исследование о жизни человека в симбиозе со смартфонами.

В серии работ под названием "Удаленный" фотограф показал, как выглядит наша жизнь, если гаджеты просто стереть. Пикерсджил намекает, что картина остается довольно печальной: устройства, которые якобы должны приближать нас к другим людям и содействовать общению, стали причиной нашей социальной изолированности.

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Из проекта "Удаленный"

Художник рассказал, что на идею к созданию такого проекта его натолкнула сцена, которую он увидел в кафе, пишет Big Picture. Отец и две дочери сидели за столом каждый в своем телефоне "по делам". В это время мама молча смотрела в окно. Фотографа это задело, и он решил поднять проблему в целом.



Из проекта "Удаленный"

Пикерсджил делал снимки людей в повседневной жизни, а затем с помощью цифровых хитростей "отбирал" у них гаджеты.



Из проекта "Удаленный"



Из проекта "Удаленный"



Из проекта "Удаленный"



Из проекта "Удаленный"



Из проекта "Удаленный"



Из проекта "Удаленный"

Все фото – Eric Pickersgill