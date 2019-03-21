Если один человек в зале – я пою, – эксклюзивное интервью с Джамалой

Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" – певица Джамала.

Начало музыкальной карьеры

Джамала рассказала, что родители повлияли на ее выбор стать певицей.

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– У меня очень академические родители. Мой папа слушал фольклорную музыку, но он консервативен в том, что не принимает фольклор в современном звучании. И это для меня была борьба.

Был такой фестиваль в Донецке, который назывался "Донецкий джаз", куда я уехала в 16 лет и спела "Павочка ходя". Это был такой джаз-рок. Там было такое... мы такое сделали! Саксофон, фагот, барабаны, бас! И когда он (папа Джамалы, – 24) это услышал, он сказал что "ну так". Отец постоянно критикует мои, например, крымскотатарские обработки.

– Была история в родительском кафе, когда уже все работники учреждения, все туристы ушли, то можно было что-то для себя петь. И вот после двенадцати ночи мы пели, в частности, какие-то там крымскотатарские песни.



Джамала с отцом

Первый заработок

– Нас с детства приучали работать. Отец давал нам деньги, конечно, но на дорогу или на еду. А когда мы хотели какие-то туфельки или платье, то это было крутой мотивацией, чтобы зарабатывать летом.

– Я знала, что я не работаю в ресторане голосом. Это важная такая вещь. Когда артист зарабатывает деньги в ресторане пением, он вроде стирается. Ты поешь 100-150 песен, каверов каждый день и каждую ночь. Это не может тебя не стереть. Я сознательно говорила своей сестре, что я пойду в "МакДональдс", буду зарабатывать 20 баксов, но я никогда не пойду петь в ресторан. Однако один опыт таки был, вроде, в джазовом ресторане. Я слышала, как вилки звякают.



Джамалу с детства приучали зарабатывать

– Тогда я пыталась погрузиться в свою музыку, чтобы не слышать этого и начинала петь громче. Но ко мне подошел менеджер и сказал: "Знаете, у нас тут надо петь тише. У нас тут лаундж". Потом люди, которые сидели возле сцены, перестали есть. И вот все, больше я не работала в ресторанах.

Почему не стала оперной певицей

– После того, как я отучилась пять лет и закончила Академию с красным дипломом, тогда я уже завелась: "Да-да-да, я уже хочу быть оперной певицей!". И тем более я уехала на несколько мастер-классов, меня увидел преподаватель Миланской оперной студии. Он сказал: "Нам такие голоса нужны, в сентябре приезжай уже с чемоданом. Ждем тебя".

– Не приехала. Я не приехала, потому что я поехала на "Новую волну".

Смотрите выступление Джамалы на "Новой Волне":

Продюсер Джамалы признался, что когда увидел ее выступление впервые – не знал, как реагировать:

Я вижу выступление на "Юрмале" в 2009 году. Просматриваю один раз, второй, третий... И понимаю, что я такого никогда не видел. Кто это? Кто эта девушка? У нее живет комета внутри. Я как сумасшедший бегаю в офисе, бросаю всем сотрудникам, говорю: "Вы вообще понимаете как это, вы видите то же самое, что и я?

Ощущения во время концертов

– Ты представляешь себя в этом зале, с людьми, которые купили билет, приехали из других городов, чтобы послушать тебя два часа и думаешь: "Вау, это очень круто!" И тогда ты просто не можешь их подвести, даже если у тебя что-то болит или ты болен.



Джамала во время концерта Львове

– Мы весь концерт сдерживаем себя, сдерживаем. А потом, когда концерт заканчивается: "А, все! А, все!". Людей, которые будут приходить и "заводиться" с первой минуты, надо вырастить. Нельзя просто так взять, приехав в Ровно, и сказать: "Е-ге-гей! Танцуйте!" Они не готовы. А музыка, которую я делаю, прежде всего, излучает свободу.

– Иногда бывает очень тяжело, когда ты выходишь и два часа борешься с залом. Ты убеждаешь их в том, что имеешь право здесь быть. Они не знают, о чем эти барабаны. Они не знают, о чем эта гармония. Они не знают, что ты имеешь в виду, когда говоришь: "Спасают ловцов волны последних мечтаний – их на земле теперь мало". Что? Ну, о чем ты говоришь? Так много мысли в песне! Для чего?.. И это борьба. Это трудно.

– Когда я даже вижу одного человека в зале, к примеру, это может быть звукорежиссер, световик, я все-равно уже пою как на концерте. Я не могу петь кое-как, если я вижу, что меня слушают.

Мечта вернуться в Крым

Певица подчеркнула, что искренне мечтает о том, чтобы в Украине все было хорошо, ведь украинцы заслуживают на это.

– И пусть скоро будет концерт в Крыму. Я очень хочу концерт в Крыму, я очень хочу приехать домой, увидеть море, свой сад и все, что для меня важно. Но, к сожалению...



Джамала мечтает о концерте в Крыму

Больше – смотрите в интервью.