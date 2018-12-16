European Film Award: на церемонии вручения кинопремий вспомнили об Олеге Сенцова

В субботу, 15 декабря, в испанской Севилье состоялась 31 церемония вручения премий Европейской киноакадемии (European Film Award).

Так, "Лучшим европейским фильмом" признали черно-белую драму "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского. В основе сюжета фильма речь идет об истории любви музыканта и певицы во время холодной войны.

В номинации "Лучший актёр" победил Марчелло Фонте за роль в ленте "Догмен".

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"Лучшей европейской комедией" стал фильм "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи, которая запрещена для проката в России.

Фильм "Смерть Сталина": смотрите трейлер

Кроме того, во время церемонии вручения кинопремий вспомнили о заключенном в России украинском кинорежиссере Олеге Сенцове и российском режиссере, художественного руководителе московского театра "Гоголь-центр" Кирилле Серебренникове, которого обвиняют в России в мошенничестве, а он отрицает свою вину.

Польский режиссер Агнежка Холланд, член Европейской киноакадемии, заявила, что нужно говорить о тех, "кто из-за цензуры и несвободы не может сейчас ответить".

То, что происходит с Олегом Сенцов – огромное неуважение к культуре и свободе творчества,

– отметила Агнежка Холланд во время церемонии.

Заместитель председателя Европейской киноакадемии Майк Доуни отметил, что ровно год назад мечтал о том, чтобы Олег Сенцов стоял с ним на одной сцене и праздновал возвращение на свободу.

Смотрите видео выступления Доуни и Холланд:

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.