Ева Грин станет астронавтом в фильме "Проксима": первый трейлер

Мировой кинематограф пополняется все более новыми кинолентами на космическую тематику. Одной из таких станет научно-фантастическая драма "Проксима" с Евой Грин.

Режиссером нового фильма, который увидит свет в конце ноября, стала французский режиссер Алиса Винокур. Первый официальный трейлер появился на видеохостинге YouTube вчера, 25 сентября.

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Согласно сюжету, французская женщина-астронавт Сара (Ева Грин) должна отправиться в долгую миссию под названием "Проксима", но перед этим хочет наладить отношения со своей 7-летней дочерью Стеллой. Сложная работа и подготовка к миссии отнимают у женщины все силы, однако ей приходится еще уделять время и любовь дочери, с которой ей невероятно тяжело прощаться на длительное время.

В фильме также сыграли такие актеры, как Мэтт Диллон, Ларс Айдингер, Зели Булан, Марк Фишер и Биргер Фрес.

Смотрите трейлер фильма "Проксима" онлайн:

Стоит добавить, что в последних фильмах на космическую тематику снялись Брэд Питт ("К звездам") и Натали Портман ("Люси в космосе").