Ева Лонгория надела платье мини на торжественное событие: фото

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Ева Лонгория на торжественном мероприятии в Калифорнии / www.gettyimages.com

Голливудская красавица Ева Лонгория, наиболее известная по участию в сериале "Отчаянные домохозяйки", поразила своим эффектным выходом. Знаменитость надела черное платье, продемонстрировав в нем стройные ноги.

"Не знаешь, что онадеть? Выбери черное маленькое платье", – этим известным правилом воспользовалась Ева Лонгория. На юбилейную 30-ю церемонию ABC Talk Of The Town Gala она пришла в роскошном черном платье, которое привлекло внимание всех участников мероприятия.

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Перед камерами Ева Лонгория предстала в корсетном черном платье мини от бразильского бренда Vitor Zerbinato. Наряд подчеркнул не только роскошную фигуру актрисы и молодой мамы, но и ее стройные ноги. Эффектным акцентом в платье стал шлейф, который сделал образ Евы Лонгории изысканным. К наряду актриса подобрала босоножки на каблуке от Saint Laurent, которые завершили ее стильный look.

Известно, что безупречный образ Еве Лонгории помогала создать ее стилист Шарлен Конскер. Она решила сделать ставку на эффектное платье актрисы, подобрав к наряду лаконичные украшения и сделав ей элегантную прическу. И Шарлен не прогадала: именно Ева Лонгория стала звездой благотворительного вечера и 24 ноября оказалась во всех американских таблоидах.

Єва Лонгорія в Каліфорнії
Ева Лонгория в Калифорнии / Instagram / @evalongoria

Розкішна Єва Лонгорія у мінісукні
Роскошная Ева Лонгория в платье мини / Getty Images

Интересно, что Ева Лонгория – частый гость благотворительных мероприятий. После рождения сына Сантьяго она неоднократно признавалась, что изменила свое отношение ко многим вещам. На этот раз Ева поддержала ABC Talk Of The Town Gala, собранные средства от которого перейдут Институту рака Джона Уэйна.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Стиль и мода благотворительность Ева Лонгория
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