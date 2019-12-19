Ева Лонгория ошеломила роскошным нарядом в ОАЭ: фото

Голливудская актриса Ева Лонгория с семьей отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Там звезда уже успела принять участие в торжественном событии, на котором затмила всех модниц роскошным платьем.

В среду, 18 декабря, в Дубае прошел гала-вечер The Global Gift Gala Dubai. По традиции, представители ежегодного события отметили звезд, которые присоединились к благотворительным проектам. Одним из гостей церемонии стала 44-летняя Ева Лонгория, которая прилетела в островную страну специально для участия в празднике.

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Актриса, представлявшая Голливуд на событие, решила не выбирать скромный наряд. Ева Лонгория предстала перед камерами в роскошном сверкающем платье приталенного фасона. Наряд она выбрала из коллекции перспективного дубайского дизайнера Рами аль Али и не прогадала. Знаменитость имела непревзойденный вид, дополнив образ колье.

Во время церемонии Ева Лонгории произнесла речь, в которой отметила, что это особенный город для нее. По словам актрисы, именно в пустыне ОАЭ бизнесмен Хосе Антонио Бастон сделал ей предложение. И хоть Ева Лонгория позировала перед камерами сама или с коллегами, согласно с ее инстаграм-страницей, в путешествие она отправилась с любимым и сыном Сантьяго.

Вы все знаете, что Дубаи занимает особое место в моем сердце, потому что именно здесь Хосе предложил мне выйти за него замуж. Он сделал это во время путешествия по пустыне,

– поделилась со сцены Ева Лонгория.

Это не удивительно, что Ева Лонгория взяла в путешествие 1-летнего сына. С первых дней жизни мальчик сопровождает актрису во всех международных поездках. Уже из Сантьяго звезда посетила крупнейший торговый центр в ОАЭ, где приобрела рождественские подарки для родных и близких. Кроме этого, Ева Лонгория устроила семейный отдых в пустыне.