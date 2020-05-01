Ева Лонгория похвасталась стройными ногами в роскошном платье: очаровательное фото

Американская актриса и модель Ева Лонгория вместе с сыном и мужем придерживается всех правил карантина. Но знаменитость уже соскучилась по светским выходам и поделилась с поклонниками очаровательной фотографией в роскошном платье.

Ева Лонгория является одной из самых красивых актрис Голливуда. Она не только талантливая в своей профессии, но и любящая жена и заботливая мамочка. Однако карантин дает о себе знать и уже многие устали от него. К этим людям относится и Ева. Скучая по светским выходам, она опубликовала на личной странице в инстаграме волшебное фото.

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Ева Лонгория в изоляции активно занимается спортом и это прекрасно видно на новой фотографии, которую она распространила в сети. 45-летняя звезда предстала на ней в нежно-розовом платье с высоким пикантным разрезом, который красиво подчеркнул стройные ноги знаменитости.

Волосы Лонгория уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовым блеском на губах.

"Кто-нибудь еще скучает за платьями?"– написала в публикации актриса.



Ева Лонгория в нежно-розовом платье / Instagram / @evalongoria