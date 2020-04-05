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Ева Лонгория показала, как на карантине занимается йогой и делает стойку на голове: видео

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Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria

Известная американская актриса Ева Лонгория во время карантина остается дома. Звезда делится с поклонниками своими занятиями и на днях распространила видео, на котором продемонстрировала, как занимается йогой в домашних условиях.

В изоляции важно найти для себя дело, которое поможет с пользой провести время. Замечательный пример показывает поклонникам 45-летняя Ева Лонгория, которая не теряет активности и даже на карантине занимается спортивными тренировками. Так, в очередное видео, которое знаменитость обнародовала на личной странице в инстаграме, она продемонстрировала, как делает стойку на голове.

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Йога – отличный способ расслабиться на карантине, отвлечься от плохих мыслей и уделить время себе. Субботний день Ева Лонгория решила посвятить именно этому и замотивировать поклонников присоединиться к ней. В ролике актриса делает стойку на голове во дворе своего дома, а также щеголяет великолепной растяжкой.

Ева одета в бордовый спортивный костюм, который состоит из кроптопа и лосин. Дополнила наряды белыми кроссовками. Волосы она собрала в хвост.

Добавим, по состоянию на 4 апреля больше всего случаев коронавируса зафиксирован в США. Там за последние сутки умерли 1 480 человек. Это абсолютный антирекорд за все время пандемии. На протяжении последних суток в стране выявили более 35 000 новых больных COVID-19. Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 278 458. Количество смертей – 7 159. Выздоровели 9 897 пациентов.


Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Йога Ева Лонгория
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