Ева Лонгория показала, как закрашивает седину на волосах: фото

Американская актриса Ева Лонгория поделилась с подписчиками процессом того, как она закрашивает седые волосы на голове в домашних условиях.

Большинство людей убеждены, что седые волосы появляются у людей пенсионного возраста. Впрочем, в зависимости от жизни человека, количества стрессов в жизни или переживаний, седина может появиться даже в не слишком старом возрасте, ведь это вполне естественный процесс.

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Так, у 45-летней Евы Лонгории, звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" уже достаточно заметны на голове седые пряди волос. Из-за карантина актриса нет возможности посещать салоны красоты, ведь все они закрыты, поэтому решила закрашивать волосы самостоятельно специальным средством.

Не моргайте, потому пропустите магию,

– написала актриса.

Актриса добавила, что такая процедура занимает всего лишь несколько секунд. В комментариях подписчики одобрительно восприняли магический процесс перевоплощения актрисы. Некоторым фолловерам такая видеоинструкция даже пригодилась.



Ева Лонгория показала, как окрашивает волосы

"Ты моя фаворитка", "Я тоже так хочу", "Твои волосы выглядит очень натуральным", "Это невероятно красиво", "Я обменяю 8 туалетных бумаг и 3 дезинфекционных средства, если вы скажете мне мой цвет" – активно комментировали подписчики



Ева Лонгория закрашивает седые волосы