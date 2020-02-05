Ева Лонгория посетила препати "Оскара" в необычном наряде: изысканные фото

Американская актриса и модель, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория каждый раз удивляет своим изысканным нарядом на светских мероприятиях. Знаменитость любит экспериментировать и прибегать к откровенным образам.

44-летняя Ева Лонгория посетила препати "Оскара", которая состоялась в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Перед камерами актриса позировала в необычном для себя аутфите.

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На этот раз Ева решила не подчеркивать свое декольте и не обнажать спину. Вместо этого она приехала на мероприятие в скромном и абсолютно закрытом наряде черного цвета. Состоит образ из блузки с объемными рукавами и очень длинных брюк. Обе штанины затягивались в нижней части резинками, по-другому они бы просто тянулись по полу.

Голливудская звезда соединила наряд с остроносой черной обувью. Добавила в свой аутфит черно-серебристый клатч. Среди аксессуаров выбрала бриллиантовые серьги. Гармонично дополняли образ переливчатый маникюр, яркий макияж в нюдових тонах и волосы, собранные в хвост.



Ева Лонгория на препати "Оскара" / Фото: Getty Images



Ева Лонгория на препати "Оскара" / Фото: Getty Images