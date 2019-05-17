Ева Лонгория приехала в Канны с 11-месячным сыном: трогательное фото

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория продолжает поражать эффектными образами на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Актриса лишь 11 месяцев назад родила своего первенца – мальчика Сантьяго – и показала, что же можно прийти за один год в идеальную форму после родов.

Ранее Ева призналась, что похудеть после беременности ей было сложно, однако она продолжала отчаянно заниматься спортом и следить за питанием. Результаты 11 месяцев актриса роскошно продемонстрировала в Каннах.

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Лонгория поехала на Каннский кинофестиваль не одна. Компанию ей составил 11-месячный сын Сантьяго, с которым звездная мама опубликовала трогательное фото на своей странице в Instagram.

"Мой лучик солнца! #Санти #Канны", – подписала фото Ева.

На фотографии звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" позирует в желтом топе с открытым плечом и держит на руках улыбающегося мальчика.



Ева Лонгория и Сантьяго / Instagram / @evalongoria