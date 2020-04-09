Ева Лонгория продемонстрировала йогу для беременных: видео

Американская актриса Ева Лонгория активно делится с поклонниками личной жизнью. Звезда показывает, как проводит время на карантине и дает полезные советы. На днях она распространила архивное видео, на котором продемонстрировала простые физические упражнения для беременных.

Карантин – это время для себя и родных. Не стоит забывать о совершенствовании даже тогда, когда вы остаетесь дома. Голливудская звезда Ева Лонгория на своей странице в инстаграме опубликовала ролик, где она беременная занимается йогой.

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Оригинальное видео со времен беременности Евы быстро набрало популярность. За сутки его посмотрели более миллиона раз. Актриса занимается йогой дома. Видно, что упражнения даются ей не так уж и легко. Лонгория отметила, что такие занятия очень важны для нее. Благодаря им знаменитость смогла контролировать свой вес и унять боль в спине. На видео звезда выглядит достаточно энергичной и веселой.

Ева одета в черные леггинсы и короткий топ. Волосы подняла в прическу сверху, а на лице сделала едва заметный макияж.

Это было за неделю до того, как родился Санти. Я очень большая. Занималась йогой ежедневно со своей помощницей. Трудно поверить, но это было почти два года назад,

– подписала видео Лонгория.

Сейчас актриса воспитывает сына Сантьяго. Она часто радует подписчиков его фотографиями и не забывает делиться приятными моментами.