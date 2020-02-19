Ева Лонгория продемонстрировала стильный комбинезон с пикантным декольте: фото

Звезда довольно часто демонстрирует несомненный стиль во время публичных выходов. Так, вчера Ева Лонгория предстала на премьере фильма My Boyfriend’s Med в Лос-Анджелесе. Для светского мероприятия она выбрала наряд total black, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Голливудская карьера успешной американской актрисы была насыщена многочисленными публичными мероприятиями и долгожданными кинопремьерами лент, в которых она играла главные роли. На этот раз Ева Лонгория предстала на показе фильма My Boyfriend’s Med. Ее звездный коллега Хайме Камиль исполнил в картине главную роль.

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Чтобы поддержать мексиканского актера на дебюте, знаменитость посетила голливудский кинотеатр ArcLight Hollywood в Лос-Анджелесе. Для мероприятия она выбрала наряд, который выгодно подчеркнул все достоинства ее роскошной фигуры. На красной дорожке в свете софитов она позировала в черном комбинезоне со свободными брюками. Главной деталью аутфита стала откровенная линия декольте, которая обнажила грудь звезды.

Обнаженные плечи и пикантный вырез она прикрыла классическим пиджаком с атласными лацканами. Наряд total black она дополнила замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Завершили образ молодой мамочки лаконичные украшения, сдержанный макияж с акцентом на глаза и безупречная укладка.



Ева Лонгория на показе фильма My Boyfriend’s Med в Лос-Анджелесе / Getty Images

Стоит отметить, что Ева Лонгория не впервые делает выбор в пользу удобных брючных костюмов и объемных комбинезонов. Так, недавно 44-летняя актриса посетила препати Оскара, которое состоялось в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Она посетила мероприятие в скромном и закрытом одеянии черного цвета, которое состояло из блузы с объемными рукавами и длинных брюк.



Ева Лонгория на препати Оскара / Getty Images