Ева Лонгория растрогала сеть редким фото своего мужа с 10-месячным сыном
Голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория впервые за долгое время показала фото своего мужа Хосе Антонио Бастона и их совместного ребенка – мальчика Сантьяго.
Редкий снимок Ева опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте также: Из простой студентки до мирового эталона моды: в чем секрет блогера Кьяры Ферраньи
На фотографии Хосе Антонио Бастон держит 10-месячного малыша и нежно целует его. Актриса на протяжении последнего года почти не публиковала никаких фотографий с мужем, поэтому это стало настоящим сюрпризом для поклонников.
"Любовь моей жизни", – отметила в подписи Лонгория.
Хосе Антонио Бастон и Сантьяго / Instagram / @evalongoria
Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса и быстро вышла из декрета, успешно совместив материнство и работу.
Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria
Хосе Антонио Бастон и Ева Лонгория / Getty Images
Также всего за один год Еве удалось потрясающе похудеть и выглядеть роскошно. Часто в социальных сетях актриса публиковала видео своих тренировок. В одном из интервью она раскрыла свой секрет, как вернулась в форму.
Я много занимаюсь фитнесом и слежу за тем, что я ем. Я только начинаю возвращаться к привычному режиму. Мои тренировки сейчас больше силовые. Я бегаю, занимаюсь йогой и пилатесом. А потом я обычно хорошо ем,
– рассказала она.
Ева Лонгория / Getty Images