Ева Лонгория растрогала сеть редким фото своего мужа с 10-месячным сыном

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория впервые за долгое время показала фото своего мужа Хосе Антонио Бастона и их совместного ребенка – мальчика Сантьяго.

Редкий снимок Ева опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии Хосе Антонио Бастон держит 10-месячного малыша и нежно целует его. Актриса на протяжении последнего года почти не публиковала никаких фотографий с мужем, поэтому это стало настоящим сюрпризом для поклонников.

"Любовь моей жизни", – отметила в подписи Лонгория.


Хосе Антонио Бастон и Сантьяго / Instagram / @evalongoria

Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса и быстро вышла из декрета, успешно совместив материнство и работу.


Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria


Хосе Антонио Бастон и Ева Лонгория / Getty Images

Также всего за один год Еве удалось потрясающе похудеть и выглядеть роскошно. Часто в социальных сетях актриса публиковала видео своих тренировок. В одном из интервью она раскрыла свой секрет, как вернулась в форму.

Я много занимаюсь фитнесом и слежу за тем, что я ем. Я только начинаю возвращаться к привычному режиму. Мои тренировки сейчас больше силовые. Я бегаю, занимаюсь йогой и пилатесом. А потом я обычно хорошо ем,
– рассказала она.


Ева Лонгория / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Звездные мамы Ева Лонгория
Источник: LifeStyle 24
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