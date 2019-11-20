Ева Лонгория растрогала видео с маленьким сыном

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Актриса Ева Лонгория с сыном / Instagram /@evalongoria

Американская актриса и модель опубликовала на своей странице в инстаграме домашнее видео, на котором поет вместе с годовалым сыном. Малыш увлекательно аплодирует и пытается повторять движения за мамой. Это тронуло не только подписчиков, но и саму звезду.

Мамой звезде было суждено стать в возрасте 43 лет. Ева Лонгория умело сочетает материнство со съемками. Она продолжила свою карьеру почти сразу после рождения сына Сантьяго. Когда малышу исполнилось всего два месяца, он уже был рядом с мамой на съемочной площадке.

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Годовалый сын Сантьяго даже успел сняться в профессиональной фотосессии. Вместе с мамой он украсил августовскую обложку издания Parents. Малыш, привыкший к публичности с первых месяцев жизни, также стал звездой на красной дорожке. 

На днях звезда поделилась особыми кадрами. Наконец она проводит время с мальчиком не за работой, а в домашней атмосфере. Они расположились на кафеле в ванной комнате и устроили музыкальные развлечения. Ева напевала сыну песню и показывала простые движения. Малыш пытался повторять за мамой. Как выяснилось, это традиционные родственные забавы.

Наш ночной ритуал. Он любит петь в душе. Он пытается распознать песню,
– прокомментировала звезда.

В конце и без того трогательного видео Ева Лонгория усилила эмоциональность – утерла слезы. Неизвестно от чего расплакалась звезда, но эта искренность не оставила аудиторию равнодушной. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Ева Лонгория
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