Ева Лонгория умилила сеть детским фото

Знаменитой американской актрисе и модели Еве Лонгории вчера, 15 марта, исполнилось 45 лет. По этому случаю она поделилась с поклонниками архивной детской фотографией и очаровала сеть.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" часто публикует на своей странице в Инстаграме семейные фотографии. Теперь голливудская актриса показала, как выглядела в детстве. Она, как всегда, очаровала подписчиков, которые активно выражают свое восхищение в комментариях под фото.

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Красивая брюнетка раз удивила поклонников. Актриса запостила волшебную фотографию, на которой ее не узнать.

На снимке видим маленькую Еву улыбающейся. Она позирует в белом платье с рюшами, а ее шею украшает цепочку. Волосы у будущей знаменитости собраны в два хвостика.

Благодарна за еще один год у солнца. Спасибо семье и друзьям за любовь!

– подписала фото Лонгория.