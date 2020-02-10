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Ева Лонгория умилила сеть фотографиями с мужем и сыном: фото

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Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria

В то время как голливудские коллеги 44-летней Евы Лонгории позировали в свете софитов и вспышек сотни камер на красной дорожке Оскара-2020, молодая мамочка решила посвятить время семье. Вместо модных брендов и роскошных образов актриса выбрала удобную одежду и будничную прическу прическу.

Звездная мамочка на страницах своего инстаграма поделилась очередным чувственным кадром. Однако на этот раз Ева Лонгория оказалась в объективе камеры не только вместе с годовалым сыном Сантьяго, но и с мужем, мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.

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Эти кадры, на которых семья явилась в полном составе, настоящая редкость даже для актрисы, которая часто радует своих фолловеров в сети. На фото супруги вместе с малышом весело проводят воскресное время. Папа держит на руках годовалого сына, который, судя по фото, даже в таком юном возрасте проявляет немалый интерес к книгам.

Ленивые воскресенья с моими любимыми мальчиками Бостонами,
– написала молодая мамочка.


Ева Лонгория с мужем и сыном / Instagram / @evalongoria


Ева Лонгория с мужем и сыном / Instagram / @evalongoria

Стоит отметить, что для семейного отдыха состоятельная пара выбирает удобную повседневную одежду. Ева Лонгория надела облегающую черную водолазку, собрав волосы в легкий хвост. Ее лицо без макияжа скрыли массивные черные очки.

Отметим, актриса ловко совмещает материнство со съемками. Она продолжила свою карьеру почти сразу после рождения сына, который находился с мамой на съемочной площадке. Поэтому годовалый Сантьяго уже привык к публичности и даже успел вместе с мамой позировать для августовской обложки издания Parents.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Ева Лонгория Звездные мамы
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