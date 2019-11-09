Ева Мендес надела трендовое мини-платье на особенное фэшн-событие: фото и видео

Знаменитая актриса Ева Мендес сумела покорить Голливуд не только своими ролями в фильмах, но и дизайнерскими новинками. На днях в Лос-Анджелесе она представила свою линию одежды, придя на мероприятие в авторском платье.

Презентацию Ева Мендес устроила в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. На показ новой линии одежды бренда New York & Company она пригласила звездных друзей и журналистов. Поэтому сеть заполонили эффектные снимки с фэшн-события, которое сама актриса назвала "Кофе с Евой Мендес".

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Согласно кадрам, знаменитость выбрала для выхода мини-платье с анималистическим принтом. Одежда розового цвета ярко выделялась и подчеркивала стройную фигуру. Ева Мендес дополнила образ черными колготами, босоножками на устойчивых каблуках и ремнем, который подчеркнул талию актрисы. Маленькая сумочка с красным декором завершила look знаменитости.

Семья, дети, друзья, удивительные женщины, коллеги и кубинский кофе! Идеальный способ провести вечер, празднуя выход моей новой коллекции для New York & Company,

– прокомментировала событие Ева Мендес.

Голливудская красавица охотно общалась со всеми гостями презентации и делала с ними снимки, что видно на видео в ее инстаграм-блоге. Кроме этого, Ева Мендес успевала контролировать подачу угощений и давала комментарии журналистам про кинокарьеру. В частности, актриса призналась, что лучшим воспоминанием о работе является участие в фильме "Место под соснами". На съемках Ева познакомилась со своим коллегой Райаном Гослингом, который стал ее мужем. Сейчас пара воспитывает двух дочерей, а Мендес не скрывает, что охотно бы еще раз сыграла со своим возлюбленным.