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Еве Лонгории – 45: лучшие фильмы с актрисой

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Знаменитая американская актриса и модель, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сегодня, 15 марта, празднует день рождения. Красавице исполняется 45 лет.

Ева Лонгория начала свою творческую карьеру в 2000 году. Ее первой ролью стал персонаж безымянной стюардессы в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". После этого ей предлагали роли в различных сериалах, из которых самой известной стала лента "Отчаянные домохозяйки".

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За каждый эпизод в первом сезоне этого сериала Ева получала 30 тысяч долларов, а во втором – 250 тысяч. За всю свою карьеру она сыграла более, чем в 40 фильмах и еще в ряде выступила в роли режиссера или сценариста.

Также она стала лицом компании L'Oréal, начала путь в модельном бизнесе. Кроме этого, является известной бизнесвумен и активисткой.

Женщина имеет непревзойденный вид, а каждая ее роль является настоящим произведением искусства. Предлагаем посмотреть подборку фильмов, в которых можно насладиться великолепным актерским мастерством очаровательной Евы Лонгории.

Лучшие фильмы с участием Евы Лонгории

"Отчаянные домохозяйки" – трейлер: смотреть видео онлайн

"За бортом" – трейлер: смотреть видео онлайн

"Дора и затерянный город" трейлер: смотреть видео онлайн

"Лоурайдеры" – трейлер: смотреть видео онлайн

"Темна правда – - трейдер: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дни рождения Ева Лонгория
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