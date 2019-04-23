Еве Лонгории удалось похудеть после родов: эффектные фото

14 Читати новину українською
Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила своего первенца, мальчика Сантьяго, 19 июня 2018 года. После родов знаменитость быстро вышла из декрета, соединив материнство и работу. В течение последнего года Ева тщательно следила за своим питанием и не пренебрегала тренировками в спортзале, поэтому сейчас может похвастаться отличной фигурой.

На своей странице в Instagram Ева опубликовала фото в ярко-малиновом бикини и показала поклонникам, как выглядит ее фигура после родов.

Читайте также: Джессика Симпсон впервые показала новорожденную дочь: миловидные фото

Фанаты звезды "Отчаянных домохозяек" поражены результатом усиленных тренировок актрисы. В комментариях американская модель Алекс Менесес переспросила Еву, действительно ли она недавно рожала.

Также на снимок отреагировали звездные подруги Лонгории Виктория Бекхэм и Серена Уильямс.

"Ты выглядишь очень хорошо, целую!" – подписала фотографию британская дизайнер Бекхэм, которая уже на протяжении долгого времени дружит с Евой.

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

blog_ava
На Порошенко подали в суд
сегодня
4796
Теги: LifeStyle Голливуд Ева Лонгория Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
сегодня 12:23 Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
170
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня 09:08 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 1308
День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
22 апреля 20:00 День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
398
Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко
22 апреля 19:35 Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко
Олена Кандяк 484
Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
22 апреля 01:05 Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
566
Новости
Больше новостей
Залиште відгук