Еве Лонгории удалось похудеть после родов: эффектные фото

Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила своего первенца, мальчика Сантьяго, 19 июня 2018 года. После родов знаменитость быстро вышла из декрета, соединив материнство и работу. В течение последнего года Ева тщательно следила за своим питанием и не пренебрегала тренировками в спортзале, поэтому сейчас может похвастаться отличной фигурой.

На своей странице в Instagram Ева опубликовала фото в ярко-малиновом бикини и показала поклонникам, как выглядит ее фигура после родов.

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Фанаты звезды "Отчаянных домохозяек" поражены результатом усиленных тренировок актрисы. В комментариях американская модель Алекс Менесес переспросила Еву, действительно ли она недавно рожала.

Также на снимок отреагировали звездные подруги Лонгории Виктория Бекхэм и Серена Уильямс.

"Ты выглядишь очень хорошо, целую!" – подписала фотографию британская дизайнер Бекхэм, которая уже на протяжении долгого времени дружит с Евой.



Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria



Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria



Ева Лонгория / Instagram / @evalongoria



Ева Лонгория / Getty Images