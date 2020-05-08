Евгений Кошевой рассказал, что Елена Зеленская остается одним из авторов студии "Квартал 95"

Украинский шоумен, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в откровенном интервью рассказал, что первая леди Украины Елена Зеленская в свободное время продолжает писать шутки для "Женского квартала".

Жена Владимира Зеленского Елена в течение долгого времени работала вместе с ним в "Квартале 95". Она помогала с написанием сценариев для новых номеров, а Владимир был любимцем публики на сцене. Однако даже после того, как Зеленский возглавил страну, его любимая продолжает заниматься творчеством. Об этом Евгений Кошевой рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман.

Читайте также: Первая леди Елена Зеленская начала с украинцами "разговор о барьерах": видео

Владимир Зеленский покинул студию "Квартал 95", а его жена продолжает работать над созданием шуток.

Для "Женского квартала" пишет, это их проект. И "Женский квартал" существует благодаря этой авторской группе. Поэтому в свободное от работы время Елена помогает с написанием номеров,

– рассказал Кошевой.

Евгений отметил, что Зеленской трудно было осознать, что ее муж может быть президентом страны.

Она говорила, что была против того, чтобы Владимир Александрович шел на главный пост страны. Трудно справляться с тем, что наваливается ежедневно,

– объяснил актер.

Кошевой поделился, что Елена и ее муж очень сильные и не признаются, когда сложно или устали.

Евгений Кошевой в интервью с Олесей Бацман: смотрите видео онлайн