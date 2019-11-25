Победитель "Танцев со звездами 2019" – Евгений Кот: что известно о танцовщике

В воскресенье, 24 ноября, в Украине состоялся последний выпуск танцевального шоу "Танцы со звездами 2019". По результатам голосования зрителей и жюри, главный кубок получили украинская актриса Ксения Мишина и ее партнер Евгений Кот. Что известно о танцовщике – читайте в материале LifeStyle 24.

Журналисты LifeStyle24 собрали для вас интересные факты о танцовщике, который помогал Ксении Мишиной все 14 выпусков и зажигал на паркете в финале "Танцев со звездами 2019". Именно благодаря Евгению Коту их пара еженедельно показывала страстные постановки и в последнем эфире шоу завоевала желанную победу. Что известно о харизматичном танцовщике – читайте в материале LifeStyle24.

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Победитель "Танцев со звездами 2019" – Евгений Кот: биография

Это не первый развлекательный проект, на который пришел Евгений Кот. Ранее он активно участвовал в съемках шоу "Танцуют все", где и показал свое искусство. Впоследствии харизматичного танцовщика заметили телезвезды, которые пригласили в свои шоу-балеты. Однако наибольшую славу он получил благодаря "Танцам со звездами". Само шоу сделало Евгения Кота популярным, а он стал желанным гостем на светских вечеринках.

Несколько лет подряд Евгений Кот боролся за победу в шоу "Танцы со звездами 2019". Однако престижный кубок получить ему так и не удавалось. Именно поэтому Ксения Мишина в Видеодневнике заявила, что сделает все для того, чтобы ее партнер получил желаемый кубок. И так и случилось!

Танцы – не единственное увлечение Евгения Кота. В комментарии журналистам "1+1" он признался, что обожает мотоциклы. Недавно танцовщик сумел приобрести Harley-Davidson, осуществив одну из своих мечт.

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"Когда мне было 20, случилось так, что я упал с мотоцикла. Получил много травм и боялся ездить. В конце концов продал байк и думал, что на этом конец. Но время шло, а жажда снова сесть на мотоцикл меня не оставляла. Тогда я понял, что мне просто надо изменить стиль. Теперь у меня красивый, мощный, харизматичный байк, на котором я могу ехать красиво", – поделился Евгений Кот.

Немалое внимание привлекла и личная жизнь Евгения Кота. Зимой 2019 года он тайно женился на своей возлюбленной Наталье Татаринцевой. Избранницей Евгения Кота стала спортсменка, семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне. Звездная пара познакомилась на проект "Украина имеет талант", когда Наталья была замужем за другим мужчиной. Однако чувства, которые возникли между танцовщиками, заставили женщину подать на развод.

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Собственную церемонию Наталья Татаринцева и Евгений Кот захотели сделать несколько экзотической. Танцовщики отправились в один из самых романтичных островов – Муреа, который расположен вблизи Таити, где и обменялись клятвами на берегу Тихого океана.

Евгений Кот неоднократно заявлял про особую связь со своей женой. Поэтому слухи о романе со своей партнершей Ксенией Мишиной несколько возмутили его. Во время шоу "Танцы со звездами 2019" победители каждый раз опровергали информацию о романтических отношениях, однако страстные постановки заставляли людей в сети говорить об обратном.