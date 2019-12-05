Редактор Cosmopolitan Плихина загремела в базу "Миротворца" после позорного поста в фейсбуке

Заместитель главного редактора издания Cosmopolitan Евгения Плихина оскандалилась своей недавней публикацией в фейсбуке, где неуважительно высказался о похоронах погибшего бойца "Альфы" ВСУ, Героя Украины Дениса Волочаева. Поэтому украинская база "Миротворца" занесла ее в свой перечень.

На сайте отмечается, что причиной ее попадания в "Чистилище" было "Надругательство над памятью воинов, погибших во время выполнения боевого задания по защите Украины от российского агрессора". Кроме этого к информации о Плихиной отнесли скриншоты с ее скандальным сообщением, опубликованным в нескольких социальных сетях – фейсбук и телеграмм.

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Евгения Плихина попала в базу "Миротворца" / Скриншот с сайта

На твиттер-странице "Миротворца" администраторы отмечают, что 27-летняя Евгения Плихина своим поступком принесла украинцам больше боли, чем враги, которые стреляли в Донбассе.

Она сделала очень больно всем нам. Даже больнее, чем те, кто в нас стреляют на той стороне. Именно такие уроды больше всех устали от войны, которую развязали российские захватчики,

– говорится в заметке.

Вона зробила дуже боляче всім нам. Навіть більш боляче, ніж ті, хто в нас стріляють на тому боці.

Саме такі потвори більше за всіх втомилися від війни, яку розв'язали російські загарбники.https://t.co/afOxuYluj6 — ℳγrtvorets.center (@myrotvorets_) 4 грудня 2019 р.

Что такое "Миротворец"?Украинская неправительственная организация, занимающаяся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Стоит добавить, что Евгения Плихина по состоянию на 5 декабря удалила свою фейсбук-страницу, инстаграм-страницу сделала закрытой, а скандальный пост о похоронах, который кроме фейсбука был опубликован и в телеграмме, удалила.



Фейсбук-страница Плихиной по состоянию на 5 декабря / Скриншот



Инстаграм-страница Плихиной по состоянию на 5 декабря / Скриншот

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Также добавим, что представитель издания Cosmopolitan принесла свои извинения в фейсбуке и отметила, что позиция Плихиной не совпадает с мнением редакции. Впрочем пользователи социальных сетей продолжают обсуждать публикацию Плихиной и просят ее освобождения.

Редакция Cosmopolitan извинилась за пост Плихиной / Скриншот с фейсбука

Что известно о скандале с Евгенией Плихиной?

3 декабря заместитель главного редактора украинского издания Cosmopolitan Евгения Плихина опубликовала на своей странице в фейсбуке пост, в котором назвала похороны 37-летнего снайпера Дениса Волочаева "языческим обрядом", на котором "не жалко проветрить уважаемого человека". А людей, которые присутствовали, заместитель главного редактора глянцевого журнала Cosmopolitan назвала "похоронной фан-зоной". Среди других возмутительных фраз, в посте были: "Дядя уже неважно, в дубе он или в сосне... проветрят уважаемого напоследок... поносят по всему Киеву и пойдут обедать", "Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы, аж лопаются. Гвоздики, вся атрибутика" и многие другие.



Сообщение Евгении Плихиной о похоронах погибшего Героя Украины / Скриншот с телеграмму, который уже удален

Вечером 4 декабря Евгения Плихина отреагировала на скандал, свой пост о погибшем бойце удалила и извинилась перед аудиторией в фейсбуке.

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, унизить честь Героев или посмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более, смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, трогать деликатную тему ", - заявила Плихина.



Плихина извинилась за скандальное сообщение / Скриншот с фейсбука

Социальные сети взорвались и начали обвинять Плихину в цинизме, непрофессионализме и других вещах, которые противоречат национальной безопасности Украины. В частности, свои негативные мысли высказали несколько известных людей: и. о. Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, волонтер Дмитрий Логгинов, соучредитель волонтерской организаии TacCat Александра Завальная, журналистка и блогер Елена Яхно и многие другие.