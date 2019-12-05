Евгению Плихину уволили из Cosmopolitan: официальное заявление издания

Заместителя главного редактора издания Cosmopolitan Евгению Плихину уволили с должности. Все из-за ее скандального сообщения о погибшем герое Украины – 37-летнем бойце "Альфы" СБУ Денисе Волочаеве.

Официальное заявление о прекращении сотрудничества с Евгенией Плихиной обнародовали на сайте украинского издания Cosmopolitan.

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Главный редактор журнала Cosmopolitan Украина Александра Буринская и вся редакция издания высказали свою официальную позицию бренда относительно публикации Евгении Плихиной 5 декабря.

Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокое соболезнование семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне просит прощения за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мнения. Учитывая ситуацию, что сложилась, с 5 декабря 2019 года наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной – она оставляет должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan, – говорится в официальном заявлении журнала.

Журналисты добавили, что весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan "выражает глубокое соболезнование семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне просит прощения за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице".

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину, и чтит светлую память погибших, которые отдали свою жизнь за наше мирное будущее. Cosmopolitan Украина всегда поддерживал социальные инициативы и проекты и в дальнейшем будет работать в этом направлении", – отмечено в заявлении.