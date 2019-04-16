Еврейские кучки 2019: что это такое и когда они будут перед Пасхой

Еврейские кучки – это условные дни, в период которых резко меняется погода в худшую сторону: людей ожидает изменение температуры воздуха. Начинаются дожди, ветры, похолодание и заморозки. Когда стоит ожидать еврейских кучек в Украине – читайте далее.

Почему изменение погоды называется Еврейскими кучками?

Изменение погоды перед Пасхой люди начали называть Еврейскими кучками потому, что погода становилась накануне Пасхи очень нестабильной, даже, если теплая пора длилась долгое время. Из-за того, что природа как будто скачет с одной температуры на другую, в народе прозвали дни перед празднованием Воскресения Христова – Еврейскими кучками.

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Есть также другая версия этого названия. Она происходит от иудейского праздника "Суккот". Кучками оно стало в частности в украинском переводе Евангелия от Иоанна митрополита Илариона. "А наступал праздник иудейский – Кучки", – говорится в переводе.



Еврейские кучки в Украине

Это явление имеет научное объяснение. Празднование Пасхи всегда выпадает на первое полнолуние после весеннего равноденствия, а во время полнолуния растет атмосферное давление. Соответственно, это знаменуется холодным потоком ветра и дождями.

Когда ожидать Еврейских кучек в Украине?

Чтобы понять, когда начнутся Еврейские кучки в Украине, стоит узнать когда начинается Песах – иудейский праздник в память о Выходе из Египта (еврейская Пасха). Еврейские кучки – это неделя перед еврейской Пасхой. Начнется она в пятницу 19 апреля после захода Солнца. В течение 8 дней иудеи будут праздновать большой народный праздник, который завершится в субботу 27 апреля. Таким образом, Еврейских кучек украинцам стоит ожидать с 12 по 18 апреля.

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Приметы в период Еврейских кучек

– Говорят, что в период Еврейских кучек портится вода. Поэтому ее надо тщательно фильтровать и обязательно кипятить перед употреблением.

– В понедельник перед Пасхой надо начать генеральную уборку, освободив дом от хлама.

– Во вторник закупите в дом продукты.

– В среду начните стирать одежду. Мойте и чистите дом: делайте все, что связано с водой.

– В Чистый четверг впервые нужно стричь волосы детям, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

– Согласно народным приметам, если в пятницу начать лечение алкоголизма, то его можно успешно вылечить.

– Суббота – последний день для уборки, окрашивания яиц и выпекания куличей. Вторая половина дня посвящена духовной подготовке к Пасхе.