Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2018 года

Киноленты, которые стоит отметить за лучшую актерскую игру, сюжет или работу режиссера, назвали на церемонии награждения Европейской кинопремии. Триумфатором вечера стал фильм "Холодная война", он победил сразу в пяти номинациях.

Европейская киноакадемия провела церемонию награждения в городе Севилья, в Испании. О результатах 31 церемонии награждения организаторы премии сообщили на официальном сайте European Film Academy.

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По выводам киноакадемии лучшим фильмом 2018 года стала кинолента "Холодная война". Съемками картины занимались сразу три страны: Франция, Великобритания и Польша. Фильм стал настоящим триумфатором вечера, он одержал победу сразу в пяти номинациях: "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер монтажа" и "Лучший европейский фильм".

Смотреть трейлер к фильму "Холодная война" (видео):

В номинации "Лучший европейский актер" получил награду Marcello Fonte за роль в фильме "Догмен".

Смотреть трейлер к фильму "Догмен" (видео):

За "Лучшую европейскую комедию" была признана кинолента " Смерть Сталина", режиссером которой стал Армандо Януччи.

Смотреть трейлер к фильму "Смерть Сталина" (видео):

Награду "Лучший европейский полнометражный фильм" получил мультфильм "Еще один день жизни".

Смотреть трейлер к мультфильму "Еще один день жизни" (видео):

А приз зрительских симпатий достался киноленте "Назови меня своим именем".

Смотреть трейлер к фильму "Назови меня своим именем" (видео):