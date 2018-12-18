Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы 2018 года

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Лучшие фильмы 2018 года
Лучшие фильмы 2018 года / Коллаж: 24 канал

Киноленты, которые стоит отметить за лучшую актерскую игру, сюжет или работу режиссера, назвали на церемонии награждения Европейской кинопремии. Триумфатором вечера стал фильм "Холодная война", он победил сразу в пяти номинациях.

Европейская киноакадемия провела церемонию награждения в городе Севилья, в Испании. О результатах 31 церемонии награждения организаторы премии сообщили на официальном сайте European Film Academy.

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По выводам киноакадемии лучшим фильмом 2018 года стала кинолента "Холодная война". Съемками картины занимались сразу три страны: Франция, Великобритания и Польша. Фильм стал настоящим триумфатором вечера, он одержал победу сразу в пяти номинациях: "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер монтажа" и "Лучший европейский фильм".

Смотреть трейлер к фильму "Холодная война" (видео):

В номинации "Лучший европейский актер" получил награду Marcello Fonte за роль в фильме "Догмен".

Смотреть трейлер к фильму "Догмен" (видео):

За "Лучшую европейскую комедию" была признана кинолента " Смерть Сталина", режиссером которой стал Армандо Януччи.

Смотреть трейлер к фильму "Смерть Сталина" (видео):

Награду "Лучший европейский полнометражный фильм" получил мультфильм "Еще один день жизни".

Смотреть трейлер к мультфильму "Еще один день жизни" (видео):

А приз зрительских симпатий достался киноленте "Назови меня своим именем".

Смотреть трейлер к фильму "Назови меня своим именем" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: Lifestyle
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