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Евровидение-2020: видео грандиозного онлайн-концерта Europe Shine A Light

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Евровидение 2020 - смотреть онлайн финал 16 мая 2020 - видео
Состоялся онлайн-концерт Евровидение: Europe Shine A Light / Instagram / @eurovision

Сегодня, 16 мая, состоялось грандиозное альтернативное шоу "Евровидение: Europe Shine A Light". Именно им организаторы заменили финал песенного конкурса, который должен был состояться в Роттердаме, однако был отменен из-за пандемии коронавируса в мире. Во время трансляции зрители смогли насладиться выступлениями представителей разных стран.

Все меломаны с нетерпением ждали Евровидение-2020. Организаторы планировали провести финал шоу 16 мая. И хотя пандемия коронавируса заставила внести коррективы, сторонникам конкурса таки покажут грандиозный проект.

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В шоу примут участие представители 41 страны, которые должны были выступить на Евровидении-2020. Кроме этого, ожидается появление в прямом эфире звезд предыдущих шоу.

Каждый артист, не нарушая условий карантина, выступит на концерте "Евровидение Europe Shine A Light". В частности, украинская группа Go_A перепоет знаменитый хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Согласно анонсу, артисты покажут пейзажи Киева с крыши 97-метрового телецентра. А как это все было – узнавайте в онлайн-трансляции концерта Евровидения.

Смотрите трансляцию онлайн-концерта "Евровидение: Europe Shine A Light": видео

 

Автор: Юлия Михайлова, Кристина Кобак
Теги: Go_A Евровидение 2020 Евровидение Новости LifeStyle LifeStyle Музыка
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