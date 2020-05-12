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Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого концерта

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Евровидение 2020: онлайн концерт – трансляция 12 мая 2020
Онлайн-концерт Евровидение-2020: онлайн-трансляция / Пресс-служба

Пандемия коронавируса внесла существенные правки в светскую жизнь всего мира. Так, знаменитый песенный конкурс Евровидение-2020 решили отменить. В то же время представители шоу предложили поклонникам альтернативную версию проекта: они устроили онлайн-концерт, трансляция которого состоится 12 мая в 22:00 (по киевскому времени).

Дату проведения концерта Евровидение-2020 выбрали не случайную. Именно 12 мая должен был стартовать первый полуфинал песенного конкурса. В Нидерландах успели разработать концепцию события, начать обустройство сцены и согласовать все вопросы относительно порядка выступлений вокалистов. Однако из-за пандемии шоу пройдет в онлайн-режиме.

Слушайте также: Группа Go_A презентовала обновленный трек Solovey, который должен был зазвучать на Евровидении-2020

Посмотреть альтернативный концерт меломаны смогут на ютуб-канале Евровидения-2020. Трансляция начнется в 22 часа по киевскому времени.

Известно, что представители шоу будут транслировать клипы конкурсных песен участников, которые должны были выступить в Роттердаме 12 мая. Уже во второй половине концерта зрители увидят выступление представителей Украины – группы Go_A. Их украиноязычная песня Solovey зазвучит в новой аранжировке, созданной специально к Евровидению-2020.

Кроме Украины, свои песни представят Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Смотрите онлайн-трансляцию первого концерта Евровидения-2020: видео

14 мая зрителей ждет такое же шоу с участием участников Евровидения-2020, которые должны были выступить во втором полуфинале. А уже 16 мая пройдет грандиозный концерт с названием "Европа зажигает свет".

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2020 Go_A
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