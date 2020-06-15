Міжнародний пісенний конкурс Євробачення перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Подія відбудеться у місті Роттердам, що в Нідерландах. Щодо дат, то подія відбудеться 18, 20 і 22 травня 2021 року.

Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення-2020 довелось перенести через пандемію коронавірусу. Організатори до останнього сподівались, що ситуація з поширенням COVID-19 стабілізується і Нідерланди будуть готові прийтяти гостей у свою країну. Але у березні 2020 року стало відомо, що подію скасували та перенесли на наступний рік, а в зазначені дати цього року провели онлайн-концерт.

До теми Відоме місто проведення Євробачення-2021

Місце проведення Євробачення-2021

Предтавники конкурсу 15 червня на своєму офіційному сайті сповістили, що подія відбудетья у місті Роттердам, Нідерланди, де повинен був відбутись конкурс цього року. Місцем проведення залишили ту ж локацію, що була запланована на старті – Ahoy Arena. Оскільки європейський комітет уже вклав гроші в підготовку залу, то було прийнято рішення не переносити конкурс в інше місто.

Дата проведення Євробачення-2021

Якщо у 2020-му подія була запланована на 12, 14 та 16 травня, то наступного року музичний конкурс проведуть 18, 20 і 22 травня відповідно. Щодо квитків на Євробачення-2021, то гості концертів зможуть використати ті, що вони придбали на конкурс 2020 року. Якщо відвідувачі події захочуть повернути квитки та отримати за них кошти, то такий варіант також є можливим. Але організатори додали, що наразі лише 4% покупців висловили бажання повернути кошти за квитки, тому таким результатом та довірою людей Європейська мовна спілка задоволена.



Євробачення-2021 проведуть у Роттердамі, Нідерланди / Фото Eurovision World

Що відомо про скасування Євробачення-2020?

Інформацію про скасування міжнародного 65-го пісенного конкурсу оголосили 18 березня, коли коронавірус стрімко охоплював країни Європи. Європейська мовна спілка (EBU) вирішила не проводити подію в прямому ефірі, а організувати натомість віртуальне шоу Eurovision: Europe Shine а Light – "Євробачення: Європа запалює світло". Окрім виступів учасників країн з їхніх будинків по відеозв'язку, усі учасники разом виконали легендарну композицію Love Shine a Light, яка прозвучала на Євробаченні-1997.