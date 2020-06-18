Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса. Он состоится в следующем году, однако COVID-19 заставил организаторов пересмотреть установленные правила проведения шоу.

Коронавирусная болезнь коснулась всех сфер деятельности человека. Не обошла она и культурный сегмент. В частности, самое ожидаемое музыкальное событие года Евровидение-2020 пришлось перенести. Однако организаторы сообщают, что даже в следующем году будут соблюдены все возможные меры безопасности. Об этом говорится на сайте конкурса.

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Новые правила проведения Евровидения-2021

Правила песенного конкурса одобрил наблюдательный совет, который является его руководящим органом. Организаторы сделали это, чтобы шоу гарантированно состоялось в 2021 году.

Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Мартин Остердаль заявил, эта весна показала, что на случай всемирного кризиса нужен специальный план.

Мы должны быть гибкими и изменять даже сам формат и способ организации события в эти трудные времена. Как организаторы крупнейшего в мире музыкального мероприятия, мы решительно настроены и единодушны относительно нашей миссии – вернуть конкурс, выбрать нового победителя и передать эстафету новому вещателю-организатору. Эти элементы заложены в нашем ДНК и являются частью нашего наследия,

– сообщил он.

Как эксперимент, на один год участникам позволили записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни. Такое предложение возникло для того, чтобы дать возможность музыкантам разрабатывать новые идеи, путешествовать с меньшей делегацией в 2021 году и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора.

Участники имеют право самостоятельно решать, использовать ли записанный бэк-вокал. Также им разрешено совмещать записанный бэк-вокал с "живым". Однако все солисты должны выполнять композицию вживую как на сцене, так и вне ее на арене.

Пока основная команда вещателей-организаторов усиленно работает с Европейским вещательным союзом. Они планируют все возможные сценарии, которые могут произойти в следующем году.

Что известно об отмене Евровидения-2020?

Об отмене международного 65-го песенного конкурса стало известно 18 марта. Причиной этого стала пандемия коронавируса, которая охватила страны Европы. Однако Европейский вещательный союз решил организовать альтернативное шоу Eurovision: Europe Shine a Light "Евровидение: Европа зажигает свет". Во время эфира на официальном ютуб-канале конкурса представители разных стран выступали из своих домов по видеосвязи. Также все участники вместе исполнили легендарную песню Love Shine a Light, которая звучала на Евровидении в 1997 году.