Netflix создал курьезную комедию о Евровидении: первый трейлер

В Голливуде с юмором показали, каким видят знаменитый вокальный конкурс Евровидение. Созданием комедии с элементами мюзикла занималась компания Netflix, которая вскоре презентует киноленту на стриминговой платформе. Сейчас в сети опубликовали первый трейлер "Евровидение: история огненной саги".

Что известно о фильме от Netflix

Как известно, 16 мая в Нидерландах должен состояться финал песенного конкурса Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса шоу отменили. Однако карантин не повлиял на планы компании Netflix: в сети опубликовали первый трейлер к фильму "Евровидение: История огненной саги".

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В центре сюжета фильма – история двух исландских певцов Ларса и Сигрит, которые отправляются на знаменитый конкурс, чтобы завоевать сердца фанатов шоу. Но выдержат ли их чувства испытание и в какие приключения они вскочат на пути к славе – это зрители узнают 26 июня 2020 года, когда состоится премьера фильма.

Пока в сети опубликовали первый трейлер, в котором главные звезды киноленты драматично спели песню Volcano Man.

Смотрите трейлер к фильму "Евровидение: История огненной саги": видео

Главные роли в комедии Netflix получили знаменитые голливудские актеры:

Уилл Феррелл

Рэйчел МакАдамс

Пирс Броснан

Дэн Стивенс

Деми Ловато

История создания комедии

Еще в мае 2018 года актер Уилл Феррелл начал подготовку к съемкам. Чтобы более убедительно передать борьбу за главный кубок шоу и показать выступление в стиле Евровидения, он приобрел билет на финал конкурса 2018 года. Тогда шоу проходило в португальском Лиссабоне, где Украину представлял Melovin.

Уилл Феррелл не скрывал, что общался с вокалистами шоу, чтобы исследовать возможные трансформации своего героя. В итоге актер стал не только звездой "Евровидение: История огненной саги", но и соавтором комедии.

Уже в мае 2019 года продюсеры киноленты утвердили главных актеров и отправили их на Евровидение-2019 в Израиль. Съемки фильма проходили в Великобритании и Исландии.