Евровидение-2019: андрогин Билал Хассани представил эффектный клип к конкурсной песни

Участник международного вокального конкурса Евровидение-2019 Билал Хассани ошеломил сеть эффектным роликом на песню Roi. Именно с этой композицией андрогин из Франции выйдет на главную сцену шоу в Тель-Авиве.

С 14 по 18 мая в Тель-Авиве пройдет второй этап вокального конкурса Евровидение-2019. Лучшие вокалисты со всей Европы представят свои композиции и эффектные постановки, которые помогут им побороться за главный кубок шоу.

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Но пока организаторы активно готовятся к финальным эфирам конкурса, каждая страна представляет своего звездного участника. Постепенно сеть заполоняют и клипы конкурсантов, которые поражают скрытым смыслом и яркими кадрами.

На днях клип к песне Roi представил и один из самых эффектных участников шоу – андрогин Билал Хассани. В ролике артист решил показать, как он, несмотря на любые рамки и испытания, остается собой. Сначала Билал готовится к выступлению в гримерке, надевая светлый парик и нанося макияж, после чего срывает овации в зале.

Евровидение-2019: смотрите клип андрогина Билала Хасссани на песню Roi – видео

Что известно об участнике Евровидения-2019 Билале Хассани

В конце января 2019 года Франция представила участника Евровидения-2019. Им стал андрогин Билал Хассани, который потряс сеть своим чувственным пением.

Андрогин – человек, который идентифицирует себя как бесполое лицо. В частности, это проявляется во внешности, когда сочетаются мужские и женские черты.

19-летний француз, родом из Марокко, получил большую популярность благодаря своему видоблогу. Имея бешеную поддержку поклонников, в 2015 году Билал Хассани решил покорить еще и сцену и представил первые сольные песни. В течение 2 лет артист решил поразить всех откровенным признанием: он рассказал о нетрадиционной ориентации и публично признал, что он – андрогин.

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После того, как Франция объявила его как конкурсанта Евровидения-2019 Билал Хассани получил шквал критики, расистских и гомофобных оскорблений. За несколько дней его электронную почту и социальные сети заполонили хейтеры, не подбирающие слов в описании андрогина. В защиту певца выступило ЛГБТ-сообщество, которое осудила подобный психологическое давление и анонсировала судебный иск против хейтеров.