Евровидение 2019: что известно об участниках второго полуфинала и их песни

Уже 26 стран выбрали своих представителей на Евровидение-2019. До конкурса в Тель-Авиве осталось меньше месяца. Мы продолжаем знакомить Вас с уже известными конкурсантами Евровидения 2019 года. Сегодня мы знакомим вас с участниками второго полуфинала большого песенного конкурса.

НСТУ не смогла договориться с победительницей Нацотбора-2019 MARUV, а другие финалисты тоже отказались представлять Украину на Евровидении в этом году. Поэтому Украина отказалась принимать участие в песенном конкурсе в Тель-Авиве, который состоится в мае этого года.

В другом полуфинале Евровидения-2019 выступят 10 стран-участниц:

Австрия

Армения

Латвия

Румыния

Албания

Северная Македония

Мальта

Нидерланды

Россия

Хорватия

Все конкурсанты уже представили свои песни, с которыми представят свои страны на Евровидении.

Австрия: Paenda – Limits

Певица и мультиинструменталистка Паенда (Габриэла Горн) сделала себе имя на сцене со сложным электро-попом. Девушка сама пишет музыку и слова, а также занимается продюсированием своего продукта.

Армения: Srbuk – My love

Армянская певица СРБУ Саргсян больше известная под сценическим именем Srbuk. В 2010 году девушка заняла второе место армянского шоу "Х-Фактор", а в прошлом году участвовала в украинском шоу "Голос страны", где заняла четвертое место.

Латвия: Carousel – That Night

Группа Carousel состоит из Sabine Žuga и Maris Vasilevsky. Они работают вместе с 2015 года и выступают в стиле инди-поп.

Румыния: Ester Peony – "On a Sunday"

Эстер Пиони (настоящее имя Alexandra Creţu) – румынская певица и автор песен. Ее страсть к музыке появилась в детстве, когда она жила с семьей в Монреале – Канада. Популярной девушка стала в 2014-м году благодаря выполнению каверов на известные треки.

Албания: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

36-ти летняя Йонида Малич известна тем, что изображает Джульетту в албанской музыкальной версии "Ромео и Джульетты" вместе с Alban Skënderaj. Йонида выступит на Евровидении с песней об эмигрантах, которые покинули свою родную землю для поиска счастья на чужбине.

Северная Македония: Тамара Тодевская – Let me love you

Тамара Тодевская уже выступала на сцене Евровидения от своей страны в составе трио в 2008 году, но на этот раз Тамара будет выступать сольно. Ее сестра Тиана Дапчевич также покоряла сцену Евровидения. Это было в 2014-м году в Копенгагене и Тамара тогда стала бэк-вокалисткой своей сестры.

Мальта: Michela Pace – Chameleon

Победительница мальтийского талант-шоу The X Factor семнадцатилетняя Микела Пач учится в школе-консерватории для девушек в Виктории. На проекте ее тренером был Keith Debono, который сотрудничает с Ira Losco, представлявшей Мальту на конкурсе в 2002-м и 2016-м годах.

Нидерланды: Duncan Laurence – Arcade

Дункан Лоренс (настоящее имя – Duncan de Moor) – 24-х летний нидерландский певец, музыкант, продюсер, окончил рок-академию в Тильбургзи, что на востоке Нидерландов. В 2014-м году Дункан участвовал в The Voice of Holland под своим настоящим именем. Он смог дойти до полуфинала со своей наставницей IIse DeLange, которая в составе группы The Common Linnets заняла второе место на Евровидении 2014.

Россия: Сергей Лазарев – Scream

Сергей Лазарев уже участвовал в Евровидении в 2016 году с песней You Are the Only One. Тогда он занял третье место.

Хорватия: Roko Blažević – The Dream

Роко Блажевич уже успел попасть в скандал "с плагиатом". Его сценический образ напоминает выступление на Евровидении-2008 азербаджанського дуэта Эльнура Гусейнова и Самира Джавадзаде. Композиция "Мечта" была написана Жаком Ходеком, представителем Хорватии на Евровидении в 2017 году и со стихами Чарли Мейсона. "The Dream" выполняется на английском и хорватском языке.

