Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию первого полуфинала

Евровидение-2019 стартует уже сегодня, во вторник, 14 мая. В Тель-Авиве будет проходить первый полуфинал, на котором выступят 17 конкурсантов, а 10 из них – попадут в финал. Где и когда смотреть прямую трансляцию первого полуфинала – читайте дальше.

Перый полуфинал отборочного конкурса пройдет в Тель-Авиве, 14 мая, в 22 часов по киевскому времени. Конкурс будет проводиться на сцене одного из павильонов израильского выставочного центра Expo Tel Aviv.

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Шоу вживую будет транслировать Общественный вещатель на телеканалах UA: Первый, UA Культура и СТБ. Ведущим, который будет комментировать Евровидение на UA: Первый станет Тимур Мирошниченко, а на телеканале СТБ традиционно неизменным ведущим трансляции будет Сергей Притула.

На YouTube-канале Общественного вещателя поклонники песенного конкурса получат возможность увидеть интересные подробности конкурса. Также на странице Евровидение в Facebook каждый желающий может увидеть ежедневные влоги с подробностями песенного конкурса, которые будут транслироваться на странице.

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Трансляция Евровидения будет доступна на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Евровидение-2019 — порядок выступления участников первого полуфинала:

1. Кипр: Tamta – Replay

2. Черногория: D mol – Heaven

3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away

4. Польша: Tulia – Fire of Love

5. Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

7. Венгрия: Joci Pápai – Az én apám

8. Беларусь: ZENA – Like it

9. Сербия: Nevena Božović – Kruna

10. Бельгия: Eliot – Wake up

11. Грузия: Oto Nemsadze – Sul tsin iare

12. Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

13. Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra

14. Эстония: Victor Crone – Storm

15. Португалия: Conan Osiris – Telemoveis

16. Греция: Katerine Duska – Better Love

17. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

Евровидение-2019: смотреть прямую трансляцию онлайн:

Добавим, что в среду, 15 мая, повтор песенного конкурса можно будет посмотреть в 15:45 часов на телеканалах UA: Первый и в 11:00 на UA: Культура.