Евровидение-2019: как будет выглядеть главная сцена в Израиле – фото

34 Читати новину українською
Евровидение-2019
Евровидение-2019 / eurovision.tv

Осталось менее двух месяцев до международного песенного конкурса Евровидение-2019, который прогремит в Израиле. В сети уже появились первые фото, как будет выглядеть главная сцена.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал песенного шоу состоится 14 мая, второй полуфинал – 16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.

Читайте также: Свежие прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: победу прочат Нидерландам

Добавим, что после громкого скандала с MARUV, которая победила в Нацотборе на Евровидение-2019, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от участия в главном конкурсе в Израиле.

Сцена на Евровидении-2019 в Израиле: смотрите фото

Євробачення-2019
Евровидение-2019 / eurovision.tv

Євробачення-2019
Евровидение-2019 / eurovision.tv

Євробачення-2019

Євробачення-2019
Евровидение-2019 / eurovision.tv

Євробачення-2019
Евровидение-2019 / eurovision.tv

Почему разгорелся скандал вокруг участия MARUV в Евровидении-2019?
MARUV победила в финале нацотбора Евровидения-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие украинцы высказывались против выступления артистки на конкурсе от Украины, ведь MARUV продолжает гастролировать в России. Певица свои концерты в России аргументировала тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".

При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".

blog_ava
Отставка Назарбаева: как на решение экс-президента Казахстана отреагировали в России
сегодня
1318
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Новости Израиля Евровидение 2019 Евровидение Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня 17:52 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1402
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 16:01 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1669
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
сегодня 12:52 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
2976
10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
сегодня 11:00 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
8005
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
18 марта 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 8354
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук