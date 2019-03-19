Евровидение-2019: как будет выглядеть главная сцена в Израиле – фото

Осталось менее двух месяцев до международного песенного конкурса Евровидение-2019, который прогремит в Израиле. В сети уже появились первые фото, как будет выглядеть главная сцена.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал песенного шоу состоится 14 мая, второй полуфинал – 16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.

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Добавим, что после громкого скандала с MARUV, которая победила в Нацотборе на Евровидение-2019, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от участия в главном конкурсе в Израиле.

Сцена на Евровидении-2019 в Израиле: смотрите фото



Евровидение-2019 / eurovision.tv



Евровидение-2019 / eurovision.tv



Евровидение-2019 / eurovision.tv



Евровидение-2019 / eurovision.tv

Почему разгорелся скандал вокруг участия MARUV в Евровидении-2019?

MARUV победила в финале нацотбора Евровидения-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие украинцы высказывались против выступления артистки на конкурсе от Украины, ведь MARUV продолжает гастролировать в России. Певица свои концерты в России аргументировала тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".



При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".