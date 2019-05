Евровидение-2019: как прошли репетиции пятерки фаворитов букмекеров – видео

Подготовка к международному песенному конкурсу Евровидение-2019, который прогремит в Израиле, в самом разгаре! Так, состоялась последняя репетиция участников второго полуфинала.

Об этом сообщается на сайте Евровидения-2019. Репетиции состоялись на сцене Expo Tel Aviv. После первых репетиций с угрозами Евровидению-2019 выступила террористическая организация "Исламский джихад". Там пообещали не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса, однако конкурс в Израиле организаторы отменять не планируют.

Читайте также: В секторе Газа объявили о перемирии с Израилем накануне Евровидения-2019

Добавим, что 6 мая Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня. Перемирие начало действовать с утра 6 мая, хотя местные СМИ отмечают, что Израиль пока официально не подтвердил эту сделку.

Евровидение-2019 пройдет в израильском Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. А финал конкурса, где определится победитель Евровидения, пройдет 18 мая.

Букмекеры продолжают делать свои прогнозы и ставки на победителя Евровидения-2019. Так, первое место пророчат Нидерландам (Дункан Лоренс с песней Arcade). Второе – России, которую будет представлять Сергей Лазарев с песней Scream. Третью позицию занимает Италия с чувственной песней Soldi. Четвертое место заняла Швеция, от которой Джон Лундвик выступит на сцене с песней Too Late for Love. Закрывает пятерку Швейцария – ее будет представлять Лука Анне с песней She Got.

Предлагаем посмотреть видео с репетиций пятерки фаворитов букмекеров, которым прогнозируют победу на Евровидении-2019.

Нидерланды

Дункан Лоренс – Arcade: смотрите видео с репетиции

Россия

Сергей Лазарев – Scream: смотрите видео с репетиции

Италия

Пока представитель Италии Mahmood еще не отрепетировал на сцене Евровидения с песней Soldi, однако напомним Вам, как именно звучит песня артиста.

Mahmood – Soldi: смотрите видео

Швеция

Джон Лундвик – Too Late for Love: смотрите видео с репетиции

Швейцария

Лука Хенни – She Got: смотрите видео с репетиции

Почему Украина не принимает участие в Евровидении-2019?Украина не будет принимать участия в международном шоу. Все потому, что победительница Нацотбора MARUV и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не пришли к согласию при подписании контракта. Немало разногласий возникало из-за запланированных выступлений артистки в России и прав на ее песню. В конце концов в НСТУ решили передать право представлять Украину на Евровидении-2019 другим финалистам. Однако артисты отказались занять место MARUV. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.



Когда же певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) победила в Нацотборе, букмекеры пророчили Украине четвертое место, но после отказа участия в Евровидении она исчезла из рейтинговой таблицы. Теперь первое место пророчат Нидерландам, второе место России, а третье – Швейцарии. В первой десятке букмекерских прогнозов также разместились представители стран Италии, Швеции, Исландии, Кипра, Мальты, Греции и Норвегии.