Евровидение-2019: как солистка группы KAZKA реагирует на угрозы в сети
16 февраля в Украине проходит второй полуфинал Национального отбора Евровидения-2019, на котором выступила популярная в Украине и мире группа KAZKA.
Солистка KAZKA Александра Зарицкая призналась, что стала жертвой оскорблений в социальных сетях. Однако, кроме негативных комментариев, пользователи в сети пишут еще и угрозы.
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Другие участники группы Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк рассказали, что пытались не позволять Саше читать комментарии и не накручивать себя.
К слову у Зарицкой есть личная охрана. В то же время девушка отметила, что завистники всегда будут у талантливых и успешных людей.
Нападки бывают и я с этим справилась, у меня были психологические волнения. Да, ты переживаешь, потому что ты – обычный человек и невозможно не переживать,
– добавила солистка группы KAZKA.
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