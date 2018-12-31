Евровидение-2019: как солистка группы KAZKA реагирует на угрозы в сети

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Евровидение-2019
Евровидение-2019 / Instagram / @eurovision.ua

16 февраля в Украине проходит второй полуфинал Национального отбора Евровидения-2019, на котором выступила популярная в Украине и мире группа KAZKA.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая призналась, что стала жертвой оскорблений в социальных сетях. Однако, кроме негативных комментариев, пользователи в сети пишут еще и угрозы.

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Другие участники группы Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк рассказали, что пытались не позволять Саше читать комментарии и не накручивать себя.

К слову у Зарицкой есть личная охрана. В то же время девушка отметила, что завистники всегда будут у талантливых и успешных людей.

Нападки бывают и я с этим справилась, у меня были психологические волнения. Да, ты переживаешь, потому что ты – обычный человек и невозможно не переживать,
– добавила солистка группы KAZKA.

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Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

 

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Евровидение KAZKA Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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