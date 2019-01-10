Евровидение 2019: кто будет бороться за право представлять Украину – имена участников нацотбора

50 Читати новину українською
Евровидение 2019
Евровидение 2019 / Instagram / @eurovision.ua

Стали известны имена участников Национального отбора на известный песенный конкурс Евровидение 2019, который состоится в Израиле.

Список имен опубликовали представители конкурса на официальной странице в Instagram.

Читайте также: Евровидение 2019: 42 страны подтвердили участие в конкурсе

В Национальном отборе международного песенного конкурса "Евровидение 2019", полуфиналы которого состоятся 14 и 16 мая, а финал – 18 мая, за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей с 9 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA: ПЕРВЫЙ.

Кто поборется за право представить Украину на "Евровидении 2019":

Braii
Freedom jazz
KAZKA
YUKO
The Hypnotunez
LAUD
TAYANNA
Brunettes Shoot Blondes
VERA KEKELIA
ЦеШо
Ivan NAVI
ANNA MARIA
BAHROMA
LETAY
КIRA MAZUR
KHAYAT

Национальный отбор вновь радует очень качественным составом исполнителей и совершенно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно и профессионально. Самое ценное, что снова готовы бороться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Ведь настоящий артист всегда будет идти до конца. Я желаю всем полуфиналистам удачи в этой непредсказуемой борьбе за путевку в особый мир музыки – конкурс Евровидение,
– отмечает музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Отмечается, что 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах. С 9 февраля оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на конкурсе в Израиле, будут победительница "Евровидения 2016" Джамала, Андрей Данилко и продюсер Евгений Филатов.



Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. По итогам финала, победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, представлявший Украину, занял 17 место.


 

Теги: Новости Украины Музыка Новости культуры LifeStyle Евровидение Евровидение 2019
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
9 января 14:37 Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
Анастасія Манюхіна 132
Zara: история успеха мирового бренда
9 января 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
Марія Ягодка 352
Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
8 января 22:04 Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
Євгенія Мазур 261
Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
8 января 17:07 Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
Юлія Девда 385
Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
6 января 15:01 Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
Анастасія Манюхіна 1199
Рождество в Карпатах: чем Украина привлекает туристов со всего мира
6 января 12:29 Рождество в Карпатах: чем Украина привлекает туристов со всего мира
Анастасія Манюхіна 190
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук