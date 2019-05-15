Финал Евровидения-2019 состоится 18 мая в Тель-Авиве. По результатам первого полуфинала, определились первые десять финалистов, по результатам второго полуфинала определится другая десятка финалистов. Как известно, в финал автоматически попадает страна-хозяин Израиль и еще 5 стран-основательниц конкурса.

Второй полуфинал Евровидения-2019 состоялся во вторник, 14 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 17 конкурсантов, 10 из них попали в финал. . Читайте также: Евровидение-2019: что известно обо всех исполнителях и их песнях Евровидение 2019: кто прошел в финал Греция: Katerine Duska – Better Love Беларусь: Zena – Like It Сербия: Nevena Božović – Kruna Кипр: Tamta – Replay Эстония: Victor Crone – Storm Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi Участники, которые автоматически попадают в финал Италия: Mahmood – Soldi Франция: Bilal Hassani – Roi Испания: Miki – La Venda Германия: S!sters – Sister Великобритания: Michael Rice – Bigger Than Us Израиль: Kobi Marimi – Home Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция первого полуфинала Видео выступлений участников Евровидения-2019 в первом полуфинале Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tamta (Кипр) – Replay: Читайте также: Евровидение-2019: видео выступлений и фото всех участников первого полуфинала Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: D-moll (Черногория) – Heaven: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Darude feat. Sebastian Rejman (Финляндия) – Look Away: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tulia (Польша) – Pali się: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словения) – Sebi: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Lake Malawi (Чехия) – Friend of a Friend: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Joci Pápai (Венгрия) – Az én apám: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zena (Беларусь) – Like It: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Nevena Božović (Сербия) – Kruna: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Eliot Vassamillet (Бельгия) – Wake Up: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Oto Nemsadze (Грузия) – Sul Tsin Iare: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Kate Miller-Heidke (Австралия) – Zero Gravity: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Hatari (Исландия) – Hatrið mun sigra: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Victor Crone (Эстония) – Storm: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Conan Osíris (Португалия) – Telemóveis: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Katerine Duska (Греция) – Better Love: Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na: