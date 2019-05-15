Евровидение-2019: кто прошел в финал
Финал Евровидения-2019 состоится 18 мая в Тель-Авиве. По результатам первого полуфинала, определились первые десять финалистов, по результатам второго полуфинала определится другая десятка финалистов. Как известно, в финал автоматически попадает страна-хозяин Израиль и еще 5 стран-основательниц конкурса.
Второй полуфинал Евровидения-2019 состоялся во вторник, 14 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 17 конкурсантов, 10 из них попали в финал. .
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Евровидение 2019: кто прошел в финал
Греция: Katerine Duska – Better Love
Беларусь: Zena – Like It
Сербия: Nevena Božović – Kruna
Кипр: Tamta – Replay
Эстония: Victor Crone – Storm
Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend
Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity
Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra
Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi
Участники, которые автоматически попадают в финал
Италия: Mahmood – Soldi
Франция: Bilal Hassani – Roi
Испания: Miki – La Venda
Германия: S!sters – Sister
Великобритания: Michael Rice – Bigger Than Us
Израиль: Kobi Marimi – Home
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Видео выступлений участников Евровидения-2019 в первом полуфинале
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tamta (Кипр) – Replay:
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Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: D-moll (Черногория) – Heaven:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Darude feat. Sebastian Rejman (Финляндия) – Look Away:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tulia (Польша) – Pali się:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словения) – Sebi:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Lake Malawi (Чехия) – Friend of a Friend:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Joci Pápai (Венгрия) – Az én apám:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zena (Беларусь) – Like It:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Nevena Božović (Сербия) – Kruna:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Eliot Vassamillet (Бельгия) – Wake Up:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Oto Nemsadze (Грузия) – Sul Tsin Iare:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Kate Miller-Heidke (Австралия) – Zero Gravity:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Hatari (Исландия) – Hatrið mun sigra:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Victor Crone (Эстония) – Storm:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Conan Osíris (Португалия) – Telemóveis:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Katerine Duska (Греция) – Better Love:
Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na: