Евровидение-2019: кто прошел в финал

1915 Читати новину українською
Евровидение 2019 участники - кто прошел в финал ▷ видео финалистов
Финал Евровидения 2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Финал Евровидения-2019 состоится 18 мая в Тель-Авиве. По результатам первого полуфинала, определились первые десять финалистов, по результатам второго полуфинала определится другая десятка финалистов. Как известно, в финал автоматически попадает страна-хозяин Израиль и еще 5 стран-основательниц конкурса.

Второй полуфинал Евровидения-2019 состоялся во вторник, 14 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 17 конкурсантов, 10 из них попали в финал. .

Читайте также: Евровидение-2019: что известно обо всех исполнителях и их песнях

Евровидение 2019: кто прошел в финал

Греция: Katerine Duska – Better Love

Беларусь: Zena – Like It

Сербия: Nevena Božović – Kruna

Кипр: Tamta – Replay

Эстония: Victor Crone – Storm

Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra

Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

Участники, которые автоматически попадают в финал

Италия: Mahmood – Soldi

Франция: Bilal Hassani – Roi

Испания: Miki – La Venda

Германия: S!sters – Sister

Великобритания: Michael Rice – Bigger Than Us

Израиль: Kobi Marimi – Home

Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция первого полуфинала

Видео выступлений участников Евровидения-2019 в первом полуфинале

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tamta (Кипр) – Replay:

Читайте также: Евровидение-2019: видео выступлений и фото всех участников первого полуфинала

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: D-moll (Черногория) – Heaven:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Darude feat. Sebastian Rejman (Финляндия) – Look Away:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Tulia (Польша) – Pali się:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словения) – Sebi:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Lake Malawi (Чехия) – Friend of a Friend:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Joci Pápai (Венгрия) – Az én apám:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Zena (Беларусь) – Like It:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Nevena Božović (Сербия) – Kruna:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Eliot Vassamillet (Бельгия) – Wake Up:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Oto Nemsadze (Грузия) – Sul Tsin Iare:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Kate Miller-Heidke (Австралия) – Zero Gravity:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Hatari (Исландия) – Hatrið mun sigra:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Victor Crone (Эстония) – Storm:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Conan Osíris (Португалия) – Telemóveis:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Katerine Duska (Греция) – Better Love:

Евровидение-2019 первый полуфинал – смотрите видео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na:

 

blog_ava
Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
сегодня
34772
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2019 Новости Израиля
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
сегодня 15:40 Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
643
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня 15:11 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
1739
Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
сегодня 14:28 Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
Юлія Гілей 155
Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
сегодня 10:30 Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
1470
Вышивка по-украински: техника и самые распространенные орнаменты в регионах страны
сегодня 09:00 Вышивка по-украински: техника и самые распространенные орнаменты в регионах страны
Юлія Девда 184
Новости
Больше новостей
Залиште відгук